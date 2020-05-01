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01 Mayıs 2020, Cuma
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'den 'e geçmiş olsun mesajı

TFF'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

(), halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Kulübü Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

'nin internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kulübü Başkanı Sayın 'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

  1. 01.05.2020
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