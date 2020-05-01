TFF'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."