Ezeli rakiplerden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı yolladı.

Beşiktaş'ın açıklaması:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Trabzonspor'un açıklaması:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ DA MESAJ YOLLADI

Öte yandan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da kulübün sosyal medya hesabından Cengiz için mesaj paylaştı. Gümüşdaj mesajında, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi.