Ezeli rakiplerden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için mesaj yayımladı. Üç kulüp de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı kulübe geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı yolladı.
Beşiktaş'ın açıklaması:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Trabzonspor'un açıklaması:
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ DA MESAJ YOLLADI
Öte yandan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da kulübün sosyal medya hesabından Cengiz için mesaj paylaştı. Gümüşdaj mesajında, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 22:59
- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Larkin iyi bir takım bulursa gidecek
- Beşiktaş ve F.Bahçe'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
- Fransız ekibinden Nzonzi açıklaması! Şampiyonlar Ligi...
- İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Liglerin iptali ölüm olur
- Union Berlin Rafal Gikiewicz'le yolları ayırıyor
- Sumudica'nın Türkiye'ye ne zaman döneceğini başkan Mehmet Büyükekşi açıkladı
- Chelsea'li yıldızdan müthiş teknik! | İZLEYİN
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle! EDHO yeni bölüm tek parça full izle
- Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi! "Bu virüsü futbolcular getirmedi"
- Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı mı? Volkan Demir açıkladı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ezeli rakiplerden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.