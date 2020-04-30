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30 Nisan 2020, Perşembe
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Ezeli rakiplerden 'e geçmiş olsun mesajı

Ezeli rakiplerden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

, ve , halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan Başkanı için mesaj yayımladı. Üç kulüp de hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı kulübe geçmiş olsun dileğinde bulundu.

, ve , halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan Başkanı 'e geçmiş olsun mesajı yolladı.

Beşiktaş'ın açıklaması:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Trabzonspor'un açıklaması:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ DA MESAJ YOLLADI
Öte yandan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı da kulübün hesabından Cengiz için mesaj paylaştı. Gümüşdaj mesajında, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 22:59
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