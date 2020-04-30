Albayrak: İkisi de evladımız
Albayrak, Davala ve Şaş için konuştu.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün akşam önemli bir konuya netlik kazandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş'la yolların ayrılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Albayrak: İkisi de evladımız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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