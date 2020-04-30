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30 Nisan 2020, Perşembe
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Albayrak: İkisi de evladımız

Albayrak: İkisi de evladımız

Albayrak, Davala ve Şaş için konuştu.

İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün akşam önemli bir konuya netlik kazandırdı. Teknik direktör 'in yardımcıları ile 'la yolların ayrılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

  1. 30.4.2020
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