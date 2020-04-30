Albayrak: İkisi de evladımız

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün akşam önemli bir konuya netlik kazandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş'la yolların ayrılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.