Ajax'tan flaş Ryan Babel açıklaması! Geri dönecek mi?
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in geleceği merak konusu olmuştu. Hollanda ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, yaptığı açıklamada Babel'in ayrılık sinyalini verdi.
Hollanda Eredivisie'den sezonun iptal edilmesinin ardından Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, açıklamalarda bulundu. Ülke basınına konuşan ten Hag, corona virüsü salgını gündemi ve takımdaki kiralık oyuncuların geleceğiyle ilgili de konuştu.
Babel ve Bruna Varela gibi kiralık isimlerde yolların ayrılacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Koronavirüs krizinin tam olarak etkilerini henüz görmedik ancak hiçbir kulüp kafasına estiği gibi para harcayamayacak. Kimseyi kaybetmek istemem ama birileri gidecek" dedi.
Öte yandan 50 yaşındaki antrenör, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Klaas Jan Huntelaar ile bir görüşme yapacaklarını ancak bunun corona virüsü krizi nedeniyle henüz gerçekleşmediğini dile getirdi.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 6 aylığına Ajax'a kiralanan Ryan Babel 7 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol 1 asist kaydedebildi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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