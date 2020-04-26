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26 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Ajax'tan flaş Ryan Babel açıklaması! Geri dönecek mi?

'tan flaş açıklaması! Geri dönecek mi?

Ajax'tan flaş Ryan Babel açıklaması! Geri dönecek mi?

'ın devre arası döneminde kiralık olarak 'a gönderdiği 'in geleceği merak konusu olmuştu. ekibinin , yaptığı açıklamada Babel'in ayrılık sinyalini verdi.

Eredivisie'den sezonun iptal edilmesinin ardından , açıklamalarda bulundu. Ülke basınına konuşan ten Hag, corona virüsü salgını gündemi ve takımdaki kiralık oyuncuların geleceğiyle ilgili de konuştu.

Babel ve Bruna Varela gibi kiralık isimlerde yolların ayrılacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Koronavirüs krizinin tam olarak etkilerini henüz görmedik ancak hiçbir kulüp kafasına estiği gibi para harcayamayacak. Kimseyi kaybetmek istemem ama birileri gidecek" dedi.

Öte yandan 50 yaşındaki antrenör, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Klaas Jan Huntelaar ile bir görüşme yapacaklarını ancak bunun corona virüsü krizi nedeniyle henüz gerçekleşmediğini dile getirdi.

Devre arası döneminde 'dan 6 aylığına Ajax'a kiralanan 7 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol 1 asist kaydedebildi.

  1. 26.04.2020
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