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26 Nisan 2020, Pazar
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'ın yıldızı Falcao'dan paylaşımı

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan Atletico Madrid paylaşımı

'ın golcü futbolcusu , hesabından paylaşımında bulundu. Kolombiyalı golcü eski takımının 117'inci yılını, "Tüm taraftarlarına, ve oyuncularına. ." ifadeleriyle kutladı.

'ın Kolombiyalı golcüsü , eski takımı Atletico'nun 117'inci yılını kutladı.

hesabından bir paylaşım yapan Radamel Falcao, kuruluşunun 117. yılını kutlayan için mesaj paylaştı.

Kolombiyalı golcü mesajında, "Tüm taraftarlarına, ve oyuncularına. ." ifadesini kullandı.


ATLETICO MADRID'DEN PAYLAŞIM GELMİŞTİ

İspanyol devi Atletico Madrid, 117. yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Atletico Madrid resmi hesabı paylaşıma, "117 yıllık tarih, 117 yıllık hatıralar, 117 yıllık sadakat, 117 yıllık tuttu." notunu düştü.

Atletico Madrid 117. yaşını böyle kutladı!

  1. 26.04.2020
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