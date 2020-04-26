Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan Atletico Madrid paylaşımı
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Radamel Falcao, Instagram hesabından Atletico Madrid paylaşımında bulundu. Kolombiyalı golcü eski takımının 117'inci yılını, "Tüm taraftarlarına, teknik direktörlerine ve oyuncularına. Tebrikler! Atletico." ifadeleriyle kutladı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, eski takımı Atletico'nun 117'inci yılını kutladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Radamel Falcao, kuruluşunun 117. yılını kutlayan Atletico Madrid için mesaj paylaştı.
Kolombiyalı golcü mesajında, "Tüm taraftarlarına, teknik direktörlerine ve oyuncularına. Tebrikler! Atletico." ifadesini kullandı.
ATLETICO MADRID'DEN PAYLAŞIM GELMİŞTİ
İspanyol devi Atletico Madrid, 117. yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Atletico Madrid resmi hesabı paylaşıma, "117 yıllık tarih, 117 yıllık hatıralar, 117 yıllık sadakat, 117 yıllık tuttu." notunu düştü.
- 26.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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