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Son dakika: Galatasaray'dan açıklama! Radamel Falcao ve ayrılık...
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada birçok ekip transfer girişimlerine başladı. Hal böyle olunca transfer söylentileri hız kazanırken son günlerde sarı-kırmızılıların Monaco'dan büyük uğraşlar sonucunda kadrosuna katmayı başardığı Radamel Falcao için birçok haber yazılıp çiziliyordu. Son dakika haberine göre, Kulüp televizyonun konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı konuşmada bu konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...
22 Nisan 2020 Çarşamba 16:19
Güncelleme: 22.04.2020 16:47
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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada kulüpler transfer sezonu açılmışcasına girişimlerine hız verdi.
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Birçok kulüp çalışmalarına hız verirken, bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında yakaladığı seri galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, şampiyonluk kupasına uzanmak istersen gelecek sezon da şampiyon olarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
Transfer çalışmalarına da bu yönde hız veren sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi biten bazı isimlere yollarını ayırmayı planlarken bu isimlere teklifler de gelmeye devam ediyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Mariano başta olmak üzere sözleşmeleri devam eden Feghouli ve Belhanda gibi isimlere teklifler gelirken, sarı-kırmızılı yöneticilerin büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve 2022 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Radamel Falcao ile ilgili de günden güne yeni gelişmeler yaşanıyor...
Sezon başında Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü Radamel Falcao için Al-Hilal başta olmak üzere birçok Arap kulübünün ilgisi olduğu biliniyordu.