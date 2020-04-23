Babel: Emlakçı olabilirim
Ajax'ta kiralık oynayan Ryan Babel, evde geçirdiği günlerini anlattı. Çok fazla zamanının olduğunu söyleyen Babel, "Netflix'te Ozark izliyorum. Çok fazla dizi izliyorum. Ayrıca kitap da okuyorum. Emlakçılık ile ilgili kitaplar okuyorum, belki emlakçı olurum" dedi.
- 23.4.2020
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Yorum
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