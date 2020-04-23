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23 Nisan 2020, Perşembe
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Babel: Emlakçı olabilirim

Babel: Emlakçı olabilirim

Ajax'ta kiralık oynayan , evde geçirdiği günlerini anlattı. Çok fazla zamanının olduğunu söyleyen Babel, "Netflix'te Ozark izliyorum. Çok fazla . Ayrıca kitap da okuyorum. Emlakçılık ile ilgili kitaplar okuyorum, belki emlakçı olurum" dedi.

Ajax'ta kiralık oynayan , evde geçirdiği günlerini anlattı. Çok fazla zamanının olduğunu söyleyen Babel, "Netflix'te Ozark izliyorum. Çok fazla . Ayrıca kitap da okuyorum. Emlakçılık ile ilgili kitaplar okuyorum, belki emlakçı olurum" dedi.
  1. 23.4.2020
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