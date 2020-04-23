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23 Nisan 2020, Perşembe
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’de olsa forması asılırdı

NBA’de olsa forması asılırdı

'ın eski kalecilerinden Orkun Usak, 'ın hak ettiği değeri görmediğini söyledi. Usak, "Galatasaray takımı olsaydı 'ya 13 milyon euro'ya gittiğinde formasını salonun üstüne çekip onu efsane yaparlardı" ifadelerini kullandı.

'ın eski kalecilerinden Orkun Usak, 'ın hak ettiği değeri görmediğini söyledi. Usak, "Galatasaray takımı olsaydı 'ya 13 milyon euro'ya gittiğinde formasını salonun üstüne çekip onu efsane yaparlardı" ifadelerini kullandı.
  1. 23.4.2020
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