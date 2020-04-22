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Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı kırmızılılar, hem mali açıdan verilen zararı azaltmak, hem de yeni kadro yapılandırmasını kurmak adına çalışmalarına hız verirken, İtalyan medyasında sürpriz bir haber gündeme geldi. Buna göre Galatasaraylı yıldızın, sezon sonunda İtalya Serie A ekibine transfer olacağı iddia edildi! İşte Galatasaraylı o ismin transfer akıbeti ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:40 Güncelleme: 22.04.2020 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





