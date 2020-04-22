Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı kırmızılılar, hem mali açıdan verilen zararı azaltmak, hem de yeni kadro yapılandırmasını kurmak adına çalışmalarına hız verirken, İtalyan medyasında sürpriz bir haber gündeme geldi. Buna göre Galatasaraylı yıldızın, sezon sonunda İtalya Serie A ekibine transfer olacağı iddia edildi! İşte Galatasaraylı o ismin transfer akıbeti ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Nisan 2020 Çarşamba 17:40 Güncelleme: 22.04.2020 17:52
Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor

Süper Lig'in corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle süresiz durdurulmasıyla beraber sarı kırmızılı camia, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermişti.

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Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor

Teknik Direktör Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde bir sonraki sezonun planlamalarını masaya yatıran sarı kırmızılılar, gelecek ve gönderilecek oyuncuları belirledi.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor

TERİM'İN ÖNCELİĞİ GENÇLER

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, yönetimle yaptığı istişarelerde yapılacak takviyelerde önceliğinin gençler olduğunu söyledi.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor

Terim, kadroya dahil edilecek genç oyuncularla beraber yeni bir jenerasyon yakalamak istediğini ifade ederken, mevcut kadroda bulunan tecrübeli isimlerle beraber kaynaşarak, geleceğin Galatasaray'ını kurmak istediğini aktardı.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor

Yaşanılan bu gelişmeler bir kenara, Galatasaray'da bir çok isim için de ayrılık çanları çalmaya başladı. Terim, özellikle yaşı ilerleyen futbolcularla yola devam etmek istemediğini belirtti.

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