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Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor
Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı kırmızılılar, hem mali açıdan verilen zararı azaltmak, hem de yeni kadro yapılandırmasını kurmak adına çalışmalarına hız verirken, İtalyan medyasında sürpriz bir haber gündeme geldi. Buna göre Galatasaraylı yıldızın, sezon sonunda İtalya Serie A ekibine transfer olacağı iddia edildi! İşte Galatasaraylı o ismin transfer akıbeti ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Nisan 2020 Çarşamba 17:40
Güncelleme: 22.04.2020 17:52
Süper Lig'in corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle süresiz durdurulmasıyla beraber sarı kırmızılı camia, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde bir sonraki sezonun planlamalarını masaya yatıran sarı kırmızılılar, gelecek ve gönderilecek oyuncuları belirledi.
TERİM'İN ÖNCELİĞİ GENÇLER
Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, yönetimle yaptığı istişarelerde yapılacak takviyelerde önceliğinin gençler olduğunu söyledi.
Terim, kadroya dahil edilecek genç oyuncularla beraber yeni bir jenerasyon yakalamak istediğini ifade ederken, mevcut kadroda bulunan tecrübeli isimlerle beraber kaynaşarak, geleceğin Galatasaray'ını kurmak istediğini aktardı.
Yaşanılan bu gelişmeler bir kenara, Galatasaray'da bir çok isim için de ayrılık çanları çalmaya başladı. Terim, özellikle yaşı ilerleyen futbolcularla yola devam etmek istemediğini belirtti.