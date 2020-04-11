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11 Nisan 2020, Cumartesi
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ile ilgilenmiyoruz

Mariano ile ilgilenmiyoruz

Aslan'ın sağ beki 'nun adı İnternacional ile anılıyordu ancak kulübü bu iddiayı yalanladı.

Aslan'ın sağ beki 'nun adı İnternacional ile anılıyordu ancak kulübü bu iddiayı yalanladı. İnternacional yöneticileri "Mariano, Brezilya'ya dönse de yüksek bir rakam istiyor. Mali açıdan bizden çok daha güçlü bir kulübe gidecektir. Bizim bir ilgimiz yok" ifadelerini kullandılar.
  1. 11.4.2020
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