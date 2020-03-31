Ve açıkladı! Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü sebebiyle müşade altında kaldığı hastaneden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olacağını belirterek, "Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Albayrak, şunları söyledi;

"14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum."çıktığını açıkladı.