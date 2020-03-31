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31 Mart 2020, Salı
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Ve açıkladı! ...

Ve açıkladı! Abdurrahim Albayrak...

2. Başkanı , sebebiyle müşahede altında kaldığı hastaneden çıkacağını açıkladı.

Asbaşkanı , sebebiyle müşade altında kaldığı hastaneden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olacağını belirterek, "Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Albayrak, şunları söyledi;

"14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum."çıktığını açıkladı.

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 16:43
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