Ve açıkladı! Abdurrahim Albayrak...
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü sebebiyle müşahede altında kaldığı hastaneden çıkacağını açıkladı.
Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü sebebiyle müşade altında kaldığı hastaneden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olacağını belirterek, "Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Albayrak, şunları söyledi;
"14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum."çıktığını açıkladı.
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 16:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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