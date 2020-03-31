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31 Mart 2020, Salı
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Almanlar transferi yazdı! Alaba 'a mı?

Almanlar transferi yazdı! Alaba Galatasaray'a mı?

için Süper Lig'i sarsacak iddiası... Alman basını, bugün satırlarına taşıdığı transfer haberinde Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Avusturya'lı 'ya geniş yer ayırdı. Haberde verilen bilgilerde, David Alaba'nın Galatasaray aşkından bahsedilirken, sezon sonunda ve ya ileri bir tarihte sarı kırmızılı ekibe katılıp katılmayacağına dair önemli bilgiler yer aldı. İşte o haber ve  yaşanan gelişmeler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

için flaş iddiası... Şu anda Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı starın, sarı kırmızılı kulübe olasılığı değerlendirildi.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi;

"David Alaba, neredeyse 12 yıldır Bayern Münih için oynuyor. Bu takımın yüzlerinden biri haline geldi.

Alaba, daha önce Galatasaray taraftarlarıyla maç izlemeyi dahi tercih etti. Taraftarların kulübüne tutkulu bağlanması onu büyük etkiledi. Alaba, resmi Galatasaray forması dahi almıştı. Böyle bir durumda her oyuncu, değişlik(transfer) talebinde bulunabilir. Ayrıca, küresel olarak saygın oyuncuların bile geleceklerinden emin olmadığı bu haftalarda, bir şey kesin; David Alaba 'bu yaz için' en azından 'bu yaz' Galatasaray'a geçmeyecek.

"ANCAK... BÜYÜK BELİRSİZLİK VAR"

Ancak, tüm futbol camiası corona virüsü nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Şu anda ve orta vadede kulübüne bağlı olan oyuncular, zor şartlar altında daha detaylı düşünmelidir. Erken bir sözleşme uzatması mı daha akıllıca olur? Yoksa bir değişiklik mi? Kriz anındaki mekanizmasını bir kaç ay içerisinde göreceğiz. Fiyatlar genellikle böyle kriz zamanlarında düştüğü için, kendi piyasa değeri de düşebilir. Artık eskisi kadar pahalı olmazsınız ve muhtemelen, daha ucuza transfer olabilirsiniz."

"GALATASARAY'I TUTUYORUM"

Alaba, 2017 yılında Galatasaray'ın oynadığı, EuroCup B Grubu'ndaki Bayern Münih karşılaşmasını tribünden izlemişti.

Avusturya'lı yıldız, maç sonunda yaptığı açıklamada,"Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum." demişti.

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 15:44
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