Almanlar transferi yazdı! Alaba Galatasaray'a mı?
Galatasaray için Süper Lig'i sarsacak transfer iddiası... Alman basını, bugün satırlarına taşıdığı transfer haberinde Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Avusturya'lı David Alaba'ya geniş yer ayırdı. Haberde verilen bilgilerde, David Alaba'nın Galatasaray aşkından bahsedilirken, sezon sonunda ve ya ileri bir tarihte sarı kırmızılı ekibe katılıp katılmayacağına dair önemli bilgiler yer aldı. İşte o haber ve yaşanan gelişmeler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray için flaş David Alaba iddiası... Şu anda Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı starın, sarı kırmızılı kulübe transfer olasılığı değerlendirildi.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi;
"David Alaba, neredeyse 12 yıldır Bayern Münih için oynuyor. Bu takımın yüzlerinden biri haline geldi.
Alaba, daha önce Galatasaray taraftarlarıyla maç izlemeyi dahi tercih etti. Taraftarların kulübüne tutkulu bağlanması onu büyük etkiledi. Alaba, resmi Galatasaray forması dahi almıştı. Böyle bir durumda her oyuncu, değişlik(transfer) talebinde bulunabilir. Ayrıca, küresel olarak saygın oyuncuların bile geleceklerinden emin olmadığı bu haftalarda, bir şey kesin; David Alaba 'bu yaz için' en azından 'bu yaz' Galatasaray'a geçmeyecek.
"ANCAK... BÜYÜK BELİRSİZLİK VAR"
Ancak, tüm futbol camiası corona virüsü nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Şu anda ve orta vadede kulübüne bağlı olan oyuncular, zor şartlar altında daha detaylı düşünmelidir. Erken bir sözleşme uzatması mı daha akıllıca olur? Yoksa bir değişiklik mi? Kriz anındaki mekanizmasını bir kaç ay içerisinde göreceğiz. Fiyatlar genellikle böyle kriz zamanlarında düştüğü için, kendi piyasa değeri de düşebilir. Artık eskisi kadar pahalı olmazsınız ve muhtemelen, daha ucuza transfer olabilirsiniz."
"GALATASARAY'I TUTUYORUM"
Alaba, 2017 yılında Galatasaray'ın oynadığı, EuroCup B Grubu'ndaki Bayern Münih karşılaşmasını tribünden izlemişti.
Avusturya'lı yıldız, maç sonunda yaptığı açıklamada,"Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum." demişti.
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 15:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Almanlar transferi yazdı! Alaba Galatasaray'a mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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