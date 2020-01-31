Gianetti’de son dakika
Velez Başkanı Adrian Paulich konuştu.
G.Saray'ın stoperdeki son gözdesi Velez Sarsfield'da forma giyen Lautaro Gianetti... Ole gazetesinden arkadaşımız Diego Paulich, bu teklifle ilgili olarak Velez Sarsfield Asbaşkanı Adrian Pelaez'den bilgi aldı. Pelaez, "G.Saray'ın ilgisinin farkındayız. Resmi teklif bekliyoruz. Resmi teklifin gelmesinden sonra çok daha net bir açıklama yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Bu arada Paulich, Gianetti için kısa bir süre önce 2 milyon dolar'lık bir teklif geldiğini, Velez'in bunu kabul etmediğini bildirdi.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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