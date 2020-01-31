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31 Ocak 2020, Cuma
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Gianetti’de son dakika

Gianetti’de son dakika

Velez Başkanı Adrian Paulich konuştu.

G.Saray'ın stoperdeki son gözdesi 'da forma giyen Lautaro Gianetti... Ole gazetesinden arkadaşımız Diego Paulich, bu teklifle ilgili olarak Velez Sarsfield Asbaşkanı Adrian Pelaez'den bilgi aldı. Pelaez, "G.Saray'ın ilgisinin farkındayız. Resmi teklif bekliyoruz. Resmi teklifin gelmesinden sonra çok daha net bir açıklama yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Bu arada Paulich, Gianetti için kısa bir süre önce 2 milyon dolar'lık bir teklif geldiğini, Velez'in bunu kabul etmediğini bildirdi.

  1. 31.1.2020
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