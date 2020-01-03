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03 Ocak 2020, Cuma
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’nın ayrılma ihtimali yok

Belhanda’nın ayrılma ihtimali yok

'da şok haber 'dan geldi. Faslı oyuncu için uygun bir teklif getirmesi durumunda gitmesine izin verileceği menajerine iletildi.

'da şok haber 'dan geldi. Faslı oyuncu için uygun bir teklif getirmesi durumunda gitmesine izin verileceği menajerine iletildi. Ancak Faslı oyuncunun, Fransız menajeri D'Avila, kendilerine herhangi bir teklifin olmadığını, Belhanda'nın takımdan ayrılmak istemediğini iletti.
  1. 3.1.2020
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