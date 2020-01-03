Belhanda’nın ayrılma ihtimali yok
Galatasaray'da şok haber Belhanda'dan geldi. Faslı oyuncu için uygun bir teklif getirmesi durumunda gitmesine izin verileceği menajerine iletildi.
Galatasaray'da şok haber Belhanda'dan geldi. Faslı oyuncu için uygun bir teklif getirmesi durumunda gitmesine izin verileceği menajerine iletildi. Ancak Faslı oyuncunun, Fransız menajeri D'Avila, kendilerine herhangi bir teklifin olmadığını, Belhanda'nın takımdan ayrılmak istemediğini iletti.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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