Twitter'a damga vurdu
Twitter'da 2019 yılının en çok konuşulan takımı Galatasaray oldu. Galatasaray’ın spor alanında yıl boyunca en fazla etkileşim alan takım olduğu, en fazla etiketin de ‘#bugüngünlerdengalatasaray’ etiketiyle yapıldığı açıklandı.
Twitter'da 2019 yılının en çok konuşulan takımı Galatasaray oldu. Galatasaray'ın spor alanında yıl boyunca en fazla etkileşim alan takım olduğu, en fazla etiketin de '#bugüngünlerdengalatasaray' etiketiyle yapıldığı açıklandı. 2019 yılında en çok beğenilen tweet ise Merih Demiral'ın Fransa maçından sonra paylaştığı "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" mesajı oldu.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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