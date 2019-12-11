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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'a damga vurdu

Twitter'a damga vurdu

'da 2019 yılının en çok konuşulan takımı oldu. Galatasaray’ın spor alanında yıl boyunca en fazla etkileşim alan takım olduğu, en fazla etiketin de ‘#bugüngünlerdengalatasaray’ etiketiyle yapıldığı açıklandı.

'da 2019 yılının en çok konuşulan takımı oldu. Galatasaray'ın spor alanında yıl boyunca en fazla etkileşim alan takım olduğu, en fazla etiketin de '#bugüngünlerdengalatasaray' etiketiyle yapıldığı açıklandı. 2019 yılında en çok beğenilen tweet ise Merih Demiral'ın maçından sonra paylaştığı "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" mesajı oldu.

  1. 11.12.2019
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