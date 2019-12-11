Twitter'a damga vurdu

Twitter'da 2019 yılının en çok konuşulan takımı Galatasaray oldu. Galatasaray'ın spor alanında yıl boyunca en fazla etkileşim alan takım olduğu, en fazla etiketin de '#bugüngünlerdengalatasaray' etiketiyle yapıldığı açıklandı. 2019 yılında en çok beğenilen tweet ise Merih Demiral'ın Fransa maçından sonra paylaştığı "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" mesajı oldu.