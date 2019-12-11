Avrupa için son viraj
Sarı kırmızılı ekibin, gruptan lider çıkmayı garantileyen PSG karşısında alacağı galibiyet Avrupa'da kalmasını sağlayacak. Tabii Real Madrid'i konuk edecek Club Brugge'un da puan kaybetmesi gerekiyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bugün Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak. A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor. Buna karşılık maç öncesi temsilcimizin, çok zor görünse de UEFA Avrupa Ligi'ne kalma şansı bulunuyor.
PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLACAK?
Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge- Real Madrid maçında da ev sahibinin puan kaybetmesi gerekiyor. Cimbom'un 1 puan alması, Club Brugge'un yenilmesi halinde ise iki takımın puanları eşitlenecek (3). Bu durumda iki takım arasındaki ikili averaja bakılacak. Brugge'ün 2 gollük avantajı bulunuyor. İkili averajda eşitlik varsa grupta daha çok gol atan takım üstte yer alacak. Şimdi herkes, Avrupa'da elde ettiği zaferlerle adından söz ettiren Galatasaray'dan bir mucize daha bekliyor.
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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