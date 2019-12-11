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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Avrupa için son viraj

Avrupa için son viraj

Sarı kırmızılı ekibin, gruptan lider çıkmayı garantileyen karşısında alacağı galibiyet Avrupa'da kalmasını sağlayacak. Tabii 'i konuk edecek 'un da puan kaybetmesi gerekiyor.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bugün Saint-Germain'e konuk olacak. Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak. A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor. Buna karşılık maç öncesi temsilcimizin, çok zor görünse de Avrupa Ligi'ne kalma şansı bulunuyor.

PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLACAK?

Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için 'yi yenmesi ve - maçında da ev sahibinin puan kaybetmesi gerekiyor. Cimbom'un 1 puan alması, Club Brugge'un yenilmesi halinde ise iki takımın puanları eşitlenecek (3). Bu durumda iki takım arasındaki ikili averaja bakılacak. Brugge'ün 2 gollük avantajı bulunuyor. İkili averajda eşitlik varsa grupta daha çok gol atan takım üstte yer alacak. Şimdi herkes, Avrupa'da elde ettiği zaferlerle adından söz ettiren Galatasaray'dan bir mucize daha bekliyor.

  1. 11.12.2019
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