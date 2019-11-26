Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma hayallerinin sona ermesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor. Bunun için de Galatasaray'ın şansını sürdürmesi için, Club Brugge karşısında mağlubiyet almaması gerekiyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği ilk 11'ini netleştirdi. Maçı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbol severler ise "Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor. Peki, Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı izlenebilecek? Muhtemel 11'lere ve maç öncesi son dakika gelişmelerine fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla oynadığı üç maçı da kaybetmezken (1G 2B); bu üç karşılaşmada da rakibi Galatasaray'dı.



Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle oynadığı yedi maçın hiçbirini kazanamadı (3B 4M). Sarı kırmızılı ekibin Avrupa arenasında galip gelemeden en fazla karşılaştığı ülke temsilcileri Belçika'dan.



Evinde oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen (4B 6M) ve son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, turnuva tarihinde üst üste dört iç saha yenilgisi almadı.



Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 18 maçın sadece birini kazanabilen Club Brugge (6B 11M), bu süreçte tek galibiyetini Kasım 2018'de Monaco'yu deplasmanda yenerek aldı.



Galatasaray geçen sezonun ilk Şampiyonlar Ligi haftasında 3-0 kazandığı Lokomotif Moskova maçından bu yana oynadığı dokuz karşılaşmanın sekizinde gol atamadı ve kalesinde 16 gol gördü (2B 7M).



Club Brugge'ü çalıştıran Philippe Clement'in futbolculuk kariyerinde ilk 11 çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı Galatasaray'a karşıydı (Ekim 2002). Clement futbolcu ya da teknik direktör olarak henüz Galatasaray'a yenilmedi (1G 2B).



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım olan Galatasaray, ayrıca en az şut çeken iki ekipten biri (36; Dinamo Zagreb ile birlikte). Turnuva tarihinde ilk beş grup maçında rakip fileleri havalandıramayan sadece altı takım var ve bunlardan biri Galatasaray (1993/94).



2016/17 sezonundan bu yana en fazla Şampiyonlar Ligi maçını gol atamadan tamamlayan takım, bu süreçte sadece 16 karşılaşmaya çıkmasında rağmen Club Brugge (10).



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında kendi ülkesinin oyuncularına en az süre veren ekip olan Galatasaray (127 dakika), şu ana kadar hiçbir maçın ilk 11'inde Türk oyuncu oynatmadı.



Eylül 2016'dan (Moussa Dembele vs Barcelona) bu yana Şampiyonlar Ligi kariyerinde çektiği ilk şutunda penaltı kaçıran ilk oyuncu Mbaye Diagne oldu (vs PSG).