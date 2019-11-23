Harry Kewell’a plaket
Galatasaray'ın Avustralyalı eski futbolcusu Harry Kewell, sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki Başakşehir maçını izlemeye geldi. Kewell'a Galatasaray'a hizmetlerin ötürü maç öncesinde İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak tarafından plaket verildi.
Galatasaray'ın Avustralyalı eski futbolcusu Harry Kewell, sarı- kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki Başakşehir maçını izlemeye geldi. Kewell'a Galatasaray'a hizmetlerin ötürü maç öncesinde İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak tarafından plaket verildi. Taraftarların isteğini kırmayan ve tribünleri gezen 41 yaşındaki Avustralyalı yıldız, "Galatasaray taraftarlarını çok özledim. Buraya gelmeyeli çok zaman oldu. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. 2008-2011 yılları arasında G.Saray'da forma giyen Harry Kewell, 89 resmi maçta görev aldı ve 34 kez gol sevinci yaşadı. Kewell kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Harry Kewell’a plaket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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