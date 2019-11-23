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23 Kasım 2019, Cumartesi
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’a plaket

Harry Kewell’a plaket

'ın Avustralyalı eski futbolcusu , sarı-kırmızılıların Stadyumu'ndaki geldi. Kewell'a Galatasaray'a hizmetlerin ötürü maç öncesinde İkinci Başkan tarafından plaket verildi.

'ın Avustralyalı eski futbolcusu , sarı- kırmızılıların Stadyumu'ndaki geldi. Kewell'a Galatasaray'a hizmetlerin ötürü maç öncesinde İkinci Başkan tarafından plaket verildi. Taraftarların isteğini kırmayan ve tribünleri gezen 41 yaşındaki Avustralyalı yıldız, "Galatasaray taraftarlarını çok özledim. Buraya gelmeyeli çok zaman oldu. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. 2008-2011 yılları arasında G.Saray'da forma giyen Harry Kewell, 89 resmi maçta görev aldı ve 34 kez gol sevinci yaşadı. Kewell kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.

  1. 23.11.2019
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