Falcao'nun bir golü 16.5 milyon lira! Galatasaray son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Falcao'nun bir golü 16.5 milyon lira! son dakika haberleri

Falcao'nun bir golü 16.5 milyon lira! Galatasaray son dakika haberleri

Kolombiyalı golcü şu ana kadar 2 milyon 600 bin euro (16 milyon 506 bin TL) ödeme yapıldı. 5 maçta 360 dakika sahada kalan Falcao'nun attığı 1 golün maliyeti bu rakam oldu. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu ayın sonunda da Falcao'ya 300 bin euro daha ödeme yapacak.

'de yılın transferi olan ve imzası dünya çapında ses getiren , aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle 1 Ekim'deki maçından beri takımdan ayrı kaldı. Kasım ayının başında tedavi için 'ya giden Kolombiyalı golcü, Madrid'den 5 gün gecikmeli de olsa sonunda döndü. Ancak tecrübeli futbolcu yarına kadar 'da belirlenen programa uyup daha sonra tekrar İspanya'ya gidecek ve tedavisine 1 hafta daha burada devam edecek. 33 yaşındaki golcü oyuncunun Aralık ayında sahalara döneceği belirtiliyor.

ARKA ARKAYA ÖDEME

Falcao, ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kolombiyalı yıldıza 3 sezon boyunca 5 milyon euro net maaş ödenecek. 33 yaşındaki golcü oyuncu 5 milyon euronun 2 milyon eurosunu peşin olarak aldı. Kalan 3 milyon eurosunu ise 10 taksitle 300'er bin euro olarak alacak. Yönetim, şu ana kadar Falcao'ya 1 Ekim ve 31 Ekim'de 300'er bin euro ödedi. Yani yönetimin Kolombiyalı golcüye ödediği rakam 2 milyon 600 bin euroyu (16 milyon 506 bin TL) buldu. 30 Kasım'da da Falcao'ya 300 bin euroluk bir ödeme daha yapılacak. Kasım ayı sonunda yapılacak ödeme ile birlikte Kolombiyalı golcüye toplam 2 milyon 900 bin euro (18 milyon 411 bin TL) ödenmiş olacak.

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DAKİKASI 45 BİN 849 TL

Kolombiyalı golcü 3 , 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere SarıKırmızılı formayı 5 maçta giydi. Falcao 5 maçta sadece 360 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki forvet takımına sadece 1 gol atarak katkı sağladı. Yani Falcao'nun bir golünün maliyeti G.Saray'a 2 milyon 600 bin euroyu (16 milyon 506 bin TL) buldu. 360 dakika sahada kalan Falcao'nun sahadaki her dakikası için 45 bin 849 TL ödeme yapılmış oldu.

  1. 18.11.2019
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