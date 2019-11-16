Falcao haberi sonrası Galatasaray'ı yerden yere vurdular! 'Burası van Persie'li Fenerbahçe değil'

Galatasaray'da gündem yeniden Radamel Falcao oldu! 16 Kasım 2019 tarihli idman raporunu paylaşan Galatasaray, resmi internet sitesinden takımın son durumuna dair bilgilere yer verdi. Bu bilgiler arasından öne çıkan ise Radamel Falcao ile ilgili kısımdı... Kolombiyalı oyuncunun İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a döndüğü Salı gününe dek (19 Kasım 2019) kulübün sağlık merkezinde tedavisine devam edileceği aktarıldı. Bu bilginin devamında Falcao'nun tedavi kapsamında yeniden İspanya'ya giderek bir hafta kadar kalacağı kaydedildi. Kamuoyu ile paylaşılan bu haber sonrası Galatasaray taraftarı adeta kazan kaldırdı.