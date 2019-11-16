Levent Tüzemen: Falcao'nun sakatlığı kabak tadı verdi

Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde:

FALCAO'NUN SAKATLIĞI KABAK TADI VERDİ

"Falcao'nun sakatlığının artık kabak tadı vermeye başladığını söyleyebilirim. Bir hastalıkla ilgili ya da bir tedaviyle ilgili belli bir teşhis olamaz mı? Fatih Terim, Real Madrid ile oynanan ikinci maçtan önce Falcao'nun bir süre daha tedavi olacağını söylemişti. Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında yer alacağı söyleniyordu ancak birdenbire sakatlığı nüksetti."

FALCAO DEVRE ARASINA KADAR OYNAMAYACAKTIR

"Burada bir karar verilmesi lazım. Falcao'nun çok maç eksiği var. Sezon öncesi antrenmanlarını da iyi değerlendirmediğini düşünürsek Falcao'nun devre arasına kadar oynayacağını düşünmüyorum. Falcao büyük bir ihtimalle devre arasına kadar oynayamayacaktır. Galatasaray planlamasını bunun üzerine yapmalıdır. Ancak üzücü taraf şu: Bu sakatlık acaba ne şekilde sonuçlanacak? Bu konuda sağlık heyetinin bir bilgisi olması gerektiğini düşünüyorum."

FALCAO KONUSU GALATASARAY'A ZARAR VERİYOR

"Maliyeti ve flaş bir transfer olduğu için belki herkes bu konuda gözlerini kapatıyor ancak bu Galatasaray'a zarar veriyor. Sosyal medyada Falcao'nun çalışmaları göz kamaştırıyordu ancak bu çalışmalara rağmen hala dönemiyorsa sağlık heyeti net bir açıklama yapmalıdır. 1 hafta daha Madrid'e gidecek orada tedavi görecek demenin bir anlamı yok. "Biz Falcao'dan devre arasına kadar faydalanamayacağız" sözlerini söylemek ayıp değil. En azından insanlara umut aşılamamalılar ama Falcao'nun da sakatlığının bu kadar uzun sürmesi kafaları karıştırıyor."