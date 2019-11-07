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07 Kasım 2019, Perşembe
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'in yeni takımı belli oldu!

Jan Olde Riekerink'in yeni takımı belli oldu!

Bir dönem ’ı çalıştıran teknik adam , Heerenveen ile yolları ayrıldıktan sonraki yeni takımı belli oldu. Hollandalı teknik adam, ekibi FC City'nin yeni teknik direktörü oldu.

Bir dönem 'da da görev almış olan Hollandalı , takımlarından City ile anlaşmaya vardı. Son olarak Heerenveen'de görev yapan ancak sonrasında yolların ayrıldığı ve 7 aydır boşta olan 56 yaşındaki çalıştırıcı, bu kez yolunu Afrika'ya çevirdi.

Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmış olan teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Cape Town City'nin başına geçti. Cape Town City Kulübü'nden yapılan açıklamada 56 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Riekerink ise Cape Town'da teknik direktörlük yapacak olmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Güney Afrika Ligi'nde mücadele eden Cape Town City takımı, 10. hafta itibariyle 11 puanla ligin 11. sırasında yer alıyor.

JAN OLDE RIEKERINK'İN GALATASARAY KARNESİ

Maç: 41
Galibiyet: 22
Beraberlik: 9
Mağlubiyet: 10

  1. 07.11.2019
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