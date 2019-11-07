Jan Olde Riekerink'in yeni takımı belli oldu!
Bir dönem Galatasaray’ı çalıştıran teknik adam Jan Olde Riekerink, Heerenveen ile yolları ayrıldıktan sonraki yeni takımı belli oldu. Hollandalı teknik adam, Güney Afrika ekibi FC Cape Town City'nin yeni teknik direktörü oldu.
Bir dönem Galatasaray'da da görev almış olan Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika takımlarından Cape Town City ile anlaşmaya vardı. Son olarak Heerenveen'de görev yapan ancak sonrasında yolların ayrıldığı ve 7 aydır boşta olan 56 yaşındaki çalıştırıcı, bu kez yolunu Afrika'ya çevirdi.
Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmış olan teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Cape Town City'nin başına geçti. Cape Town City Kulübü'nden yapılan açıklamada 56 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Riekerink ise Cape Town'da teknik direktörlük yapacak olmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.
Güney Afrika Ligi'nde mücadele eden Cape Town City takımı, 10. hafta itibariyle 11 puanla ligin 11. sırasında yer alıyor.
JAN OLDE RIEKERINK'İN GALATASARAY KARNESİ
Maç: 41
Galibiyet: 22
Beraberlik: 9
Mağlubiyet: 10
- 07.11.2019
- Belçika basınından Diagne'ye sert tepki: Her şeyi mahvetti bencil!
- Vedat Muriç canlı yayında açıkladı! "Transfer hedefimde orası var"
- Wolfsberger Medipol Başakşehir Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, eksik oyuncular...
- Abdullah Avcı Braga deplasmanında yok!
- Trabzonspor'dan 'Geleceğe Nefes Ol' projesine destek
- Fenerbahçe'nin takım raporu basına sızdı! Ersun Yanal o isimleri istemiyor
- Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!
- Galatasaray'daki Falcao depremi: Doktorlar teşhisi koydu!
- Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...
- Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı
-
Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
-
Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
-
Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Jan Olde Riekerink'in yeni takımı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.