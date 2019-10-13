Falcao katılmadı

Galatasaray'ın flaş transferi Falcao dünkü özel maçta da yer almadı. Kolombiyalı yıldız, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamladı. Luyindama salonda, Lemina ise özel bir çalışma yaptı. Adem Büyük de sağ baldırına aldığı darbe nedeni ile tedbir amaçlı karşılaşmada yer almadı.

LINNES DÖNÜYOR

Sezon başında yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Linnes'in geri dönüşü kesinleşmeye başladı. Sarıkırmızılı yönetim, Norveçli oyuncunun menajeri Jim Solbakken ile görüştü. Solbakken'e, Linnes'e ocak ayının ardından kadroda yer verileceği bilgisi verildi.