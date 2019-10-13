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13 Ekim 2019, Pazar
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Falcao katılmadı

Falcao katılmadı

'ın Kolombiyalı yıldızı , dün oynanan özel karşılaşmada da yer almadı. Falcao, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamladı.

'ın flaş transferi Falcao dünkü özel maçta da yer almadı. Kolombiyalı yıldız, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamladı. Luyindama salonda, Lemina ise özel bir çalışma yaptı. de sağ baldırına aldığı darbe nedeni ile tedbir amaçlı karşılaşmada yer almadı.

LINNES DÖNÜYOR
Sezon başında yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Linnes'in geri dönüşü kesinleşmeye başladı. Sarıkırmızılı yönetim, Norveçli oyuncunun menajeri Jim Solbakken ile görüştü. Solbakken'e, Linnes'e ocak ayının ardından kadroda yer verileceği bilgisi verildi.

  1. 13.10.2019
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