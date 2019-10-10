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10 Ekim 2019, Perşembe
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: Bitmemiş puzzle gibiyiz

Ryan Babel: Bitmemiş puzzle gibiyiz

, ’da ’ı anlattı: Fantastik bir kadromuz var. Ancak henüz taşlar yerine oturmadığını Galatasaray'ın değişim halinde olduğunu ve herkesin kendi yolunu bulabilmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

, 'ın değişim halinde olduğunu ve herkesin kendi yolunu bulabilmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. 'da Voetbal International'a konuşan yıldız futbolcu, "İstediğimiz şekilde bir başlangıç yapamadık. Fantastik oyuncularımız ve fantastik bir kadromuz var. Ancak, şu ana kadar doğru şekilde oynayamadık" diye konuştu. Endişeli olmadığını belirten Babel, "Olmamamız gereken bir yerdeyiz. Takımımız çok kaliteli ve birçok opsiyon var. Şimdi doğru oyuncuların doğru yerlerde oynamaları gerekiyor. Bu bazen çok büyük fark yaratıyor. Farklı bölgelerde oynayan birçok oyuncumuz var. Hala bitmemiş puzzle parçaları gibiyiz ancak bir noktada tamamlanacağız" dedi.

  1. 10.10.2019
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