Ryan Babel: Bitmemiş puzzle gibiyiz
Ryan Babel, Hollanda’da Galatasaray’ı anlattı: Fantastik bir kadromuz var. Ancak henüz taşlar yerine oturmadığını Galatasaray'ın değişim halinde olduğunu ve herkesin kendi yolunu bulabilmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Ryan Babel, Galatasaray'ın değişim halinde olduğunu ve herkesin kendi yolunu bulabilmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Hollanda'da Voetbal International'a konuşan yıldız futbolcu, "İstediğimiz şekilde bir başlangıç yapamadık. Fantastik oyuncularımız ve fantastik bir kadromuz var. Ancak, şu ana kadar doğru şekilde oynayamadık" diye konuştu. Endişeli olmadığını belirten Babel, "Olmamamız gereken bir yerdeyiz. Takımımız çok kaliteli ve birçok opsiyon var. Şimdi doğru oyuncuların doğru yerlerde oynamaları gerekiyor. Bu bazen çok büyük fark yaratıyor. Farklı bölgelerde oynayan birçok oyuncumuz var. Hala bitmemiş puzzle parçaları gibiyiz ancak bir noktada tamamlanacağız" dedi.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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