Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu

Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu

'ın 'nde 'ye karşı oynadığı mücadele sonrası sakatlık geçirdiği ifade edilen ve ülkesinin oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği açıklanan 'nın iyileşmesi şaşkınlığa sebep oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın güçlü fiziği ile dikkat çeken defans oyuncusu 'nın, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Cezayir ve Fildişi Sahili ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

25 yaşındaki futbolcunun 'nde oynanan maçında sakatlık yaşadığı ifade edilirken, Foot RDC adlı sitede yer alan haberde genç futbolcunun iyileştiği ve takımın Cezayir'deki kampına katıldığı bildirildi.

"Luyindama tıpa meydan okuyor" başlığıyla verilen haberde oyuncunun iki hafta içerisinde iyileşmesi beklenirken yaşanan gelişmenin herkesi şaşkına çevirdiği kaydedildi.

Milli takım arkadaşlarıyla antrenmanlara çıkan Luyindama'nın ilk 11'de çıkıp çıkmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

  1. 10.10.2019
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