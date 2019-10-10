Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı oynadığı mücadele sonrası sakatlık geçirdiği ifade edilen ve ülkesinin oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği açıklanan Christian Luyindama'nın iyileşmesi şaşkınlığa sebep oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın güçlü fiziği ile dikkat çeken defans oyuncusu Christian Luyindama'nın, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Cezayir ve Fildişi Sahili ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği açıklanmıştı.
25 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında sakatlık yaşadığı ifade edilirken, Foot RDC adlı sitede yer alan haberde genç futbolcunun iyileştiği ve takımın Cezayir'deki kampına katıldığı bildirildi.
"Luyindama tıpa meydan okuyor" başlığıyla verilen haberde oyuncunun iki hafta içerisinde iyileşmesi beklenirken yaşanan gelişmenin herkesi şaşkına çevirdiği kaydedildi.
Milli takım arkadaşlarıyla antrenmanlara çıkan Luyindama'nın ilk 11'de çıkıp çıkmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.
- 10.10.2019
- Ragbi Milli Takım hocasının müthiş motivasyon konuşması: Bayrak için savaşacağız
- Canlı yayında açıkladı! Ahmet Nur Çebi aday olacak mı?
- "Galatasaray'da tüzüğün değiştirilmesi gerekiyor"
- Erol Kaynar: Başkanlık düşüncem yok
- Kuruluş Osman 1. Bölüm Fragmanı izle! - Kuruluş Osman 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı
-
Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 1
Yorum
murat1903 yıne senaryolar oynanmıs daha geldıgın gun bellıyı fıkonun tuyup buna bırakacağı
-
Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Galatasaray...
Toplam 2
Yorum
orko Bedavadan 4 milyon euro yu aldın, koşmaya mecalin yok, 33 yaşında Avrupa'nın huzurevi olan gs ye geldin. senden yediği kazığı unutamaz gs
-
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
Toplam 1
Yorum
Doğukan Fenerbahcenin alması daha da çok iyi oynarlarsa kupanın a Hakkı var
Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.