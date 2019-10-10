Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu

Galatasaray'ın güçlü fiziği ile dikkat çeken defans oyuncusu Christian Luyindama'nın, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Cezayir ve Fildişi Sahili ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

25 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında sakatlık yaşadığı ifade edilirken, Foot RDC adlı sitede yer alan haberde genç futbolcunun iyileştiği ve takımın Cezayir'deki kampına katıldığı bildirildi.

"Luyindama tıpa meydan okuyor" başlığıyla verilen haberde oyuncunun iki hafta içerisinde iyileşmesi beklenirken yaşanan gelişmenin herkesi şaşkına çevirdiği kaydedildi.

Milli takım arkadaşlarıyla antrenmanlara çıkan Luyindama'nın ilk 11'de çıkıp çıkmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.