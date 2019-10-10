Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Uzun süren bir transfer sürecinin ardından Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao, İstanbul'da aradığı evi sonunda buldu. Galatasaray'dan bonuslar dahil yıllık yaklaşık 7 milyon Euro kazanacak olan Kolombiyalı yıldızın yeni evinden görüntüler ortaya çıktı. İşte Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaştığı o görüntüler...