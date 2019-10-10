Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Uzun süren bir transfer sürecinin ardından Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao, İstanbul'da aradığı evi sonunda buldu. Galatasaray'dan bonuslar dahil yıllık yaklaşık 7 milyon Euro kazanacak olan Kolombiyalı yıldızın yeni evinden görüntüler ortaya çıktı. İşte Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaştığı o görüntüler...

10 Ekim 2019 Perşembe 10:21 Güncelleme: 10.10.2019 10:25
Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Transferi büyük ses getiren ancak şu ana kadar beklenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao, İstanbul'da çok mutlu...

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Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Uzun süren bir transfer sürecinin ardından yıldız futbolcu, kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Bonuslarla beraber yıllık 7 milyon Euro kazanan Radamel Falcao'nun performansı ise tartışılmaya başlandı.

Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Şu ana kadar ligde yalnızca 3 maçta 181 dakika sahada kalan Falcao, bir gol sevinci yaşadı.

Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Kolombiyalı yıldız sakatlığından dolayı son oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.

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