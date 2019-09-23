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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Muslera direnemedi

Muslera direnemedi

Bu sezon savunmasında ciddi problemler yaşanıyor. hattında sonuna kadar mücadele eden ve her ana odaklanan tek isim ise .

G.Saray savunmasında ciddi konsantrasyon kaybı yaşanıyor. Ayakta kalan tek isim Muslera. Her ana odaklanan Uruguaylı eldiven dün de kritik pozisyonlarda ayakta kaldı. Özellikle yan topları iyi kovalayarak önünde uyuyan savunmanın hatalarını kapattı.
  1. 23.9.2019
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