Terim'den Onyekuru'ya: İyi şanslar evlat - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Terim'den Onyekuru'ya: İyi şanslar evlat

Terim'den Onyekuru'ya: İyi şanslar evlat

Nijeryalı futbolcu , hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray Teknik Direktörü için 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onyekuru'ya, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' şeklinde cevap verdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Fransız ekibi Monaco'ya olan Nijeryalı futbolcu , sarı-kırmızılıları unutamadı.

Onyekuru, hesabından Teknik Direktör ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onyekuru'nun paylaşımını alıntılayarak, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' cevabını yazdı.


  1. 14.08.2019
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