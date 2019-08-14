Terim'den Onyekuru'ya: İyi şanslar evlat
Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onyekuru'ya, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' şeklinde cevap verdi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Fransız ekibi Monaco'ya transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılıları unutamadı.
Onyekuru, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onyekuru'nun paylaşımını alıntılayarak, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' cevabını yazdı.
- 14.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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