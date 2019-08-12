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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Teknik Direktörü ameliyat oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu

'in son şampiyonu 'da bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu.

Teknik Direktörü , bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı oldu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA:

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın 'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.

FEGHOULI DE AMELİYAT OLDU

Galatasaray, Fatih Terim ardından Feghouli'nin de ameliyat olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama:

Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.

  1. 12.08.2019
  2. Güncelleme: 12.08.2019 12:38
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