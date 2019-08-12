Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı oldu.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA:
Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.
Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.
FEGHOULI DE AMELİYAT OLDU
Galatasaray, Fatih Terim ardından Feghouli'nin de ameliyat olduğunu açıkladı.
İşte o açıklama:
Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir.
Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.
- 12.08.2019
- Güncelleme: 12.08.2019 12:38
-
Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
-
Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
-
Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.