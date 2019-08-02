İlk etapta 5 milyon
NEF, Falcao için 1.5 milyon euro veriyor. THY, Devler Ligi’nde boy göstermeye 3.5 milyon euro ödüyor. Sarı-kırmızılı yönetim stat isim hakkı için ekstra çalışıyor.
Galatasaray yönetimi bir yandan transferleri patlatırken diğer yandan sponsorluk çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün NEF ile yeniden masaya oturan sarı-kırmızılılar, 3 yıllık anlaşma talebinde bulundu. NEF'ten 'Falcao transferi için 1.5 milyon euro' sözü alınırken, firmadan 3 yerine 1 yıllık anlaşma teklifi geldi. Bu konuda pazarlıklar sürerken Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde çıkacağı maçlarda göğüs sponsorluğu için Türk Hava Yolları ile 3.5 milyon euro'ya anlaştı. Yönetim, Türk Telekom ile sona eren stat sponsorluğu ve formanın çeşitli bölgeleri için de yeni anlaşmalar yapmaya çalışıyor.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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