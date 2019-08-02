İlk etapta 5 milyon

Galatasaray yönetimi bir yandan transferleri patlatırken diğer yandan sponsorluk çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün NEF ile yeniden masaya oturan sarı-kırmızılılar, 3 yıllık anlaşma talebinde bulundu. NEF'ten 'Falcao transferi için 1.5 milyon euro' sözü alınırken, firmadan 3 yerine 1 yıllık anlaşma teklifi geldi. Bu konuda pazarlıklar sürerken Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde çıkacağı maçlarda göğüs sponsorluğu için Türk Hava Yolları ile 3.5 milyon euro'ya anlaştı. Yönetim, Türk Telekom ile sona eren stat sponsorluğu ve formanın çeşitli bölgeleri için de yeni anlaşmalar yapmaya çalışıyor.