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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Seri'nin maliyetini açıkladı!

Galatasaray Seri'nin maliyetini açıkladı!

, 'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Galatasaray, Fulham'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek. Sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro.

, 'nin 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Fulham'dan 1 yıllığına kiralandığını açıkladı..

GALATASARAY'IN KAP BİLDİRİMİ ŞU ŞEKİLDE;

Profesyonel Futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 18.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.800.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

  1. 18.07.2019
  2. Güncelleme: 18.07.2019 22:13
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