Galatasaray'dan transfer açıklaması!
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken yardımcı antrenör Hasan Şaş'tan transfer açıklaması geldi.
Birçok yıldızın adı Galatasaray ile anılırken Hasan Şaş GS TV'ye yaptığı açıklamada Aboubakar, Falcao ve Nainggolan ile ilgilenmiyoruz ifadelerini kullandı.
Detaylar birazdan...
- 07.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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