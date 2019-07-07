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07 Temmuz 2019, Pazar
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'dan açıklaması!

Galatasaray'dan transfer açıklaması!

'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.  Sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken yardımcı antrenör 'tan açıklaması geldi.

Birçok yıldızın adı ile anılırken 'ye yaptığı açıklamada Aboubakar, Falcao ve Nainggolan ile ilgilenmiyoruz ifadelerini kullandı.

Detaylar birazdan...

  1. 07.07.2019
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