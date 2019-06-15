Vedat Muriç’te sona doğru

Uzun süredir adı hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç transferinde artık sona geliniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, önümüzdeki günlerde Rizespor yönetimi ile masaya oturup 3.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay teklif edeceği bildirildi. Kosovalı forvetin de Galatasaray'da oynamak istemesi nedeniyle anlaşmanın yakın olduğu bilgisine ulaşıldı.



'FEDA' DİYECEK

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcunun da sarı-kırmızılı formayı giymek için 'feda' diyeceği kaydedildi. Gelen haberlere göre Muriç, Rizespor'da bulunan alacaklarına karşılık kulübünün kolaylık yapmasını istiyor. Rizesporlu yöneticilere "feda" kararını açıklayan 1.94 boyundaki forvet, merakla Başkan Hasan Kartal'ın vereceği kararı bekliyor.



Savaş ÇORLU



1.2 ÖNERİLDİ

Sarı-kırmızılıların, Vedat Muriç'e de sezon başına 1.2 milyon eurodan toplam 3 yıllık kontrat önerdiği belirtildi. Muriqi'nin de Galatasaray'ın sunduğu bu rakama prensipte onay verdiği ve iki kulübün anlaşması halinde imza atmaya hazır olduğu belirtildi.



Sarı-kırmızılı yönetim, Rizespor'a 3.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay önerecek. Kosovalı futbolcu da G.Saray için alacaklarında indirim yapacak.



GÖNLÜ G.SARAY'DA

Öteyandan Rizespor Başkanı Hasan Kartal da transferin gözde ismi Vedat Muriqi hakkında TRT Spor'a konuştu ve golcü oyuncunun gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu söyledi. "Galatasaray'dan sözlü, Toulouse'tan yazılı teklif var" diyen Kartal, "Vedat'ın önünü kapatmak istemiyoruz. Sanırım gönlü Galatasaray'dan yana. Avrupa kupalarına gidecekleri için öyle bir isteği var gibi görünüyor" ifadelerini kullanıp transfer için yeşil ışık yaktı.



A SPOR'DA AÇIKLADI

Golcü oyuncuyla alakalı bir açıklama da Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal'dan geldi. A Spor'a konuşan Bal, "Vedat'ı 3 milyon euro'ya satmayız" diye konuştu. Galatasaray bu miktar yeterli olmadığı için rakamı ve teklifi yükseltmişti.?