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15 Haziran 2019, Cumartesi
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’den ‘Devam’

Ribery’den ‘Devam’

'den ayrılan ve 'ın da listesinde olduğu iddia edilen , basınına konuştu: "2 sezon daha oynamak istiyorum. adrenaline ihtiyacım var. Gerçekten bittiğini hissettiğim gün 'tamam' diyeceğim ama şu anda fiziksel olarak iyi hissediyorum. "

'den ayrılan ve 'ın da listesinde olduğu iddia edilen , basınına konuştu: "2 sezon daha oynamak istiyorum. adrenaline ihtiyacım var. Gerçekten bittiğini hissettiğim gün 'tamam' diyeceğim ama şu anda fiziksel olarak iyi hissediyorum. "
  1. 15.6.2019
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