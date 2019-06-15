Ribery’den ‘Devam’
Bayern'den ayrılan ve Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen Ribery, Fransız basınına konuştu: "2 sezon daha oynamak istiyorum. Hala adrenaline ihtiyacım var. Gerçekten bittiğini hissettiğim gün 'tamam' diyeceğim ama şu anda fiziksel olarak iyi hissediyorum. "
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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