Dari için yarışıyorlar – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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Dari için yarışıyorlar

Dari için yarışıyorlar

'nin gündeminde yer alan takımında forma giyen , ile anılmaya başladı.

'nin gündeminde yer alan takımında forma giyen , ile anılmaya başladı. Fas basınındaki haberlere göre genç stoperi, Galatasaray da takip ediyor. Ayrıca Wydad kulübü yönetimi, Dari için gelen tekliflerin olduğunu doğrulurken, 'dan da ilginin olduğu vurgulandı.

ACHRAF DARİ KİMDİR?
Achraf Dari, 20 yaşında ve stoper mevkiinde forma giyiyor. Wydad Casablanca takımında forma giyen genç futbolcu 2018-19 sezonunda 35 maçta 4 gol kaydetti.

BRAHİMİ'NİN TALİBİ ÇOK
Galatasaray'ın listesinde yer alan için flaş bir gelişme yaşandı. basınında yer alan habere göre; Porto ile sözleşmesi sona eren Brahimi, transfer kararını Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra verecek. Haberde; orta saha için 'den hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtildi. Sevilla ve Marsilya da listede yer aldı.

TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI ÇIKTI
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Yacine Brahimi için verdikleri teklifler de paylaşıldı. Cezayirli yıldıza sarı-kırmızılı ekibin, 4 yıl için toplam 14 milyon euro garanti ücret, başarı ve performans bonusu teklif ettiği; Fenerbahçe'nin ise 3 yıl için toplamda 12 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

  1. 9.6.2019
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