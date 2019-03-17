Galatasaray'dan müthiş geri dönüş | Bursaspor 2-3 Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Bursaspor 2-3 Galatasaray GOLLERİ İZLE
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan müthiş geri dönüş | Bursaspor 2-3 Galatasaray

'dan müthiş geri dönüş | 2-3 Galatasaray

Galatasaray'dan müthiş geri dönüş | Bursaspor 2-3 Galatasaray

'in 26. haftasında , 'u deplasmanda müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 mağlup etti.

'in 26. haftasında , deplasmanında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak Başakşehir ile puan farkını 6'ya düşürdü. Galatasaray'ın gollerini Ndiaye, Diagne (pen.) ve Feghouli atarken Bursaspor'un gollerini Sakho ve Saivet kaydetti.

Galatasaray bu galibiyet ile puanını 52'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bursaspor ise 28 puanla 15. sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 11 kişilik kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta görev alan oyunculardan Emre Akbaba'yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine 'u Bursaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray maça , Mariano Filho, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcao, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise , , , İsmail Çipe, Martin Linnes, , Emre Akbaba, Konstantinos Mitroglou, ve Muğdat Çelik oturdu.

BURSASPOR'DA BİR EKSİK

Bursaspor'un kadrosunda sakatlığı bulunan yer almadı.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba tarafından kısa süre önce kadro dışı bırakılan ve bu hafta içi affedilen Allano Lima'nın yerine ilk 11 kişilik kadroda forma giydi.

Yeşil-beyazlı takım ise sahaya Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Onur Atasayar, Umut Meraş, Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan, Shehu, Aytaç Kara ve Sakho'nun yer aldığı 11 kişilik kadroyla sahaya çıktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım oyuncuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde ayrıca Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi hemşire kıyafeti giymiş bir kız çocuğunu kucağına alarak sahaya çıktı.

  1. 17.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan müthiş geri dönüş | Bursaspor 2-3 Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN