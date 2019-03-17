Galatasaray'da Muslera geri dönüşün sırrını açıkladı! - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Muslera geri dönüşün sırrını açıkladı!

Galatasaray'da Muslera geri dönüşün sırrını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor karşısında efsane bir geri dönüşe imza atarak lider Başakşehirle puan farkını 6'ya indiren Galatasaray'da kaleci Muslera açıklamalarda bulundu.
17 Mart 2019 Pazar 21:48 Güncelleme: 17.03.2019 22:03
Galatasaray'da Muslera geri dönüşün sırrını açıkladı!

ALNIMIZ AÇIK ŞEKİLDE SEZONU BİTİRMEK İSTİYORUZ
''Şampiyonluk şansımız devam ediyor, rakibimizin arkasından emin adımlarla gidiyoruz. Bizim de onların da maçları var. Galatasaray hep önde olmalı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Muslera geri dönüşün sırrını açıkladı!

Sezon bittiğinde, şampiyon oluruz, olmayız, ama alnımız açık şekilde sezonu bitiririz.''

G.SARAY'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ | İŞTE PUAN DURUMU... | SIRALAMA İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray'da Muslera geri dönüşün sırrını açıkladı!

Muslera Bursaspor maçıyla alakalı olarak;

Bizim için çok önemli bir maçtı, rakibimizin kaybı vardı ve kesin 3 puan istiyorduk.

FEGHOULİ'NİN GOLÜNDEN SONRA SOSYAL MEDYA YIKILDI | GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray'da Muslera geri dönüşün sırrını açıkladı!

İlk yarıda beklentimizin çok uzağındaydık, 2-0 geriye düştük.

Galatasaray'da Muslera geri dönüşün sırrını açıkladı!

'SOYUNMA ODASINDA'
Soyunma odasında, buradan kesinlikle davranışımızı değiştirerek çıkmamız gerektiğini söyledik.Galatasaray bu değildi.'' diyerek sözlerine şöyle devam etti;

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN