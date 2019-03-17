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Galatasaray'da Muslera geri dönüşün sırrını açıkladı!
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor karşısında efsane bir geri dönüşe imza atarak lider Başakşehirle puan farkını 6'ya indiren Galatasaray'da kaleci Muslera açıklamalarda bulundu.
17 Mart 2019 Pazar 21:48 Güncelleme: 17.03.2019 22:03
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Sezon bittiğinde, şampiyon oluruz, olmayız, ama alnımız açık şekilde sezonu bitiririz.''
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Muslera Bursaspor maçıyla alakalı olarak;
Bizim için çok önemli bir maçtı, rakibimizin kaybı vardı ve kesin 3 puan istiyorduk.
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