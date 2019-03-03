Galatasaray zirve takibini sürdürdü! İşte puan durumu... - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray zirve takibini sürdürdü! İşte puan durumu...

Galatasaray zirve takibini sürdürdü! İşte puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray, Bursaspor'a konuk oldu. Bursaspor muhteşem başladığı maçta 2-0 öne geçti. Galatasaray ilk yarının son dakikalarında Ndiaye ile durumu 1-2'ye getirdi. İkinci yarıda Diagne'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan sarı-kırmılılarda Feghouli'nin muhteşem golüyle hayata döndü. Galatasaray Bursaspor deplasmanından 2-3 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü. İşte 26.haftanın güncel puan durumu...

3 Mart 2019 Pazar 21:00 Güncelleme: 17.03.2019 22:01
Galatasaray zirve takibini sürdürdü! İşte puan durumu...

PUAN DURUMU

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 58 Puan

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Galatasaray zirve takibini sürdürdü! İşte puan durumu...

2- GALATASARAY | 52 PUAN

Galatasaray zirve takibini sürdürdü! İşte puan durumu...

3- BEŞİKTAŞ | 47 Puan

Galatasaray zirve takibini sürdürdü! İşte puan durumu...

4- TRABZONSPOR | 43 PUAN

Galatasaray zirve takibini sürdürdü! İşte puan durumu...

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR | 37 PUAN

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