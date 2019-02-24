Galatasaray-Akhisarspor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu
Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’ın bu akşam sahasında Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Duran yer alacak.
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Galatasaray-Akhisarspor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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