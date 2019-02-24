Galatasaray-Akhisarspor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu
24 Şubat 2019, Pazar
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-Akhisarspor maçının VAR'ı oldu

Galatasaray-Akhisarspor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu

’in 23. haftasında ’ın bu akşam sahasında Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) oldu.

, Spor Toto 'in 23. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Duran yer alacak.
  1. 24.02.2019
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