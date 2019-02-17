UEFA CAS kararına uyulacağını açıkladı
17 Şubat 2019, Pazar
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kararına uyulacağını açıkladı

UEFA CAS kararına uyulacağını açıkladı

kararı ile 13 Haziran’da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır. CAS kararı, ’nın sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez”

'ın 'nın kriterleriyle ilgili 'yeniden yargılanma' talebine yaptığı itiraz tarafından kabul edilmişti. Konuyla ilgili UEFA'dan da resmi açıklama geldi. UEFA'nın sitesinde, eski anlaşmanın devam edeceği teyit edilerek, "CAS kararı sonucu, Kulüp Finansal Kontrol Organı Araştırma Birimi ile Galatasaray AŞ arasında 13 Haziran'da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır" denildi. Böylece Galatasaray'ın Avrupa kupalarından men edilmeyeceği kesinleşti. UEFA, CAS'ın vermiş olduğu kararın detaylarıyla analiz edileceğini de vurgulayarak, "UEFA, bu CAS kararından kaynaklı olarak, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir. CAS kararı, UEFA'nın Finansal Fair Play sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez" dedi.

CENGİZ DE 'MEN YOK' DEMİŞTİ

Başkan de, "UEFA ile 2018'de 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşmadan birçok kuruluş rahatsız oldu. UEFA'nın bir üst kurulu da buna itiraz etti ve yeniden yargılanmamızı istedi. Yeniden yargılanmaya CAS'ta 15 Ekim'de itiraz ettik ve davayı kazandık. UEFA'dan herhangi bir men gelmeyecek" demişti.

  1. 17.2.2019
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