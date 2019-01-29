Galatasaray'da Türkiye Kupası mesaisi!
Galatasaray, deplasmanda 1-0 yendiği Boluspor ile çeyrek final için karşılaşacak.
Süper Lig'de ikinci yarıya ikide iki yaparak başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Boluspor'u konuk edecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale adını yazdıracak. Boluspor'un 1-0'lık galibiyeti halinde mücadele uzayacak. Konuk ekip diğer skorlarla kazanırsa turu geçen taraf olacak.
YEDEKLER VE GENÇLERE ŞANS
Fatih Terim'in Boluspor karşısında ligde az süre alan oyuncular ve gençlere şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı süren Emre Akbaba ve Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo forma giyemeyecek.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray'da Türkiye Kupası mesaisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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