Galatasaray'da Türkiye Kupası mesaisi!
29 Ocak 2019, Salı
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'da mesaisi!

Galatasaray'da Türkiye Kupası mesaisi!

, deplasmanda 1-0 yendiği ile çeyrek final için karşılaşacak.

'de ikinci yarıya ikide iki yaparak başlayan , Ziraat son 16 turu rövanş maçında bu akşam 'u konuk edecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini 'ın golüyle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale adını yazdıracak. Boluspor'un 1-0'lık galibiyeti halinde mücadele uzayacak. Konuk ekip diğer skorlarla kazanırsa turu geçen taraf olacak.

YEDEKLER VE GENÇLERE ŞANS

'in Boluspor karşısında ligde az süre alan oyuncular ve gençlere şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı süren Emre Akbaba ve Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo forma giyemeyecek.

  1. 29.1.2019
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