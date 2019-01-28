Emre Bol: Galatasaray Çarşamba günü Diagne'yi alabilir
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, "Galatasaray Çarşamba günü Diagne'yi alabilir." ifadelerini kullandı.
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