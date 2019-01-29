Galatasaray'da olağanüstü hal!

Sayılı günler yine çabuk geçti. Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 31 Ocak Perşembe akşamı tamamlanacak. Sezon başında Bafetimbi Gomis'i gönderdikten sonra yerini dolduramayan Galatasaray için artık kritik saatler başladı. Zira sarı-kırmızılı takımın önünde sadece iki gün kaldı. Taraftarın endişeli biraz da korku dolu bekleyişi devam ediyor. Yine transfer trenini kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi de çalışmalarını hızlandırdı.

2'DE TRANSFER ZİRVESİ



Golcü için artık zamanla yarışılırken dün gece saatlerinde yapılan paylaşım da bunu gözler önüne serdi. Resmi siteden, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler ve Fatih Terim ile yardımcılarının katıldığı transfer zirvesinin fotoğrafları paylaşıldı. Saat 02.14'te Twitter'a düşen görüntülerde özellikle üzeri hafiften karalanmış transfer tahtası dikkat çekti. Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

GENİŞ KATILIM



Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak ile birlikte, Fatih Terim ve yardımcılarının yer aldığı fotoğraflarda scout şefi Emre Utkucan da yer aldı.



ZAMANA SIĞMAYAN



Büyük ses getiren Galatasaray Resmi hesabınınpaylaştığı fotoğrafa, "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." notu düşüldü.



TAHTADA NE YAZIYOR?





Gece saat 02.14'te paylaşılan fotoğrafta yer alan tahtanın üzerinde yazan futbolcular büyük merak konusu oldu. Taraftarlar isimleri okuyabilmek için büyük çaba harcadı ve çeşitli iddialar ortaya atıldı. Yoğun uğraşlar sonunda fotoğrafta Tetteh, Jese, Loic Remy, Emre Mor, Fernandes, Alan Carvalho, Bony ve Ze Luis isimlerinin yer aldığı konusunda hemfikir olundu.