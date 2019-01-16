Ozan Kabak kimdir?
Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi... Sarı kırmızılı kulübün kapısını 12 milyon euro'luk bir transfer teklifi ile çalan Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, Ozan Kabak'ı transfer etti. Bu gelişmeyle birlikte futbolseverler Ozan Kabak hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Ozan Kabak kimdir? Bilgiler haberimizde...
Galatasaray'da forma giyen genç stoper Ozan Kabak, Bundesliga yolunda... Sarı kırmızılı kulüp, Ozan Kabak'ı 12 milyon euro bedelle Stuttgart'a gönderdi... Bu transfer gelişmesi sonrası futbolseverler Ozan Kabak ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte Ozan Kabak'a dair bilgiler...
OZAN KABAK KİMDİR?
Tam adı Ozan Muhammed Kabak olan genç oyuncu 25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisi'ne katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray resmi sözleşmeye imza attı.
Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.
- 16.1.2019 15:33
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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