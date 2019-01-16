Ozan Kabak kimdir? Nereli? 
16 Ocak 2019, Çarşamba
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kimdir?

Ozan Kabak kimdir?

'da sıcak gelişmesi... Sarı kırmızılı kulübün kapısını 12 milyon euro'luk bir transfer teklifi ile çalan Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden , 'ı transfer etti. Bu gelişmeyle birlikte futbolseverler Ozan Kabak hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Bilgiler haberimizde...

'da forma giyen genç stoper , Bundesliga yolunda... Sarı kırmızılı kulüp, Ozan Kabak'ı 12 milyon euro bedelle 'a gönderdi... Bu gelişmesi sonrası futbolseverler Ozan Kabak ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte Ozan Kabak'a dair bilgiler...

OZAN KABAK KİMDİR?
Tam adı Ozan Muhammed Kabak olan genç oyuncu 25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisi'ne katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray resmi sözleşmeye imza attı.

Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti. Ayrıca futbolcu tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.

  1. 16.1.2019 15:33
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