Sarı-kırmızılılar yaklaşık 1 aydır Çin'in Guangzhou ekibinde forma giyen Alan transferini bekliyor. 29 yaşındaki futbolcuyla 3.5 milyon euro'da el sıkışan Aslan'ın kısa süre içinde Brezilyalı forveti KAP'a bildirmesi bekleniyor. Aylardır forvetin yolunu gözleyen Galatasaray taraftarı da Alan'ın bir an önce resmen açıklanıp, takıma katılmasını bekliyor. Yönetim, Fatih Terim'e iki golcü sözü vermişti.



KAÇAN SORLOTH 2 GOLLE BAŞLADI



Cimbom'un golcü adaylarından olan Alexander Sörloth, Gent'i tercih etmişti. 23 yaşındaki Norveçli futbolcu yeni kulübündeki ilk maçında hızlı bir başlangıç yaptı. Sörloth, Gent'in Holstein Kiel'i 6-1 yendiği özel karşılaşmada 2 kez fileleri sarstı. Belçika basını, Gent'in Sörloth'u Galatasaray'ın elinden kaparak transferde büyük bir başarı elde ettiğini yazdı.



TAM İSABET BİR TRANSFER



Marcao'nun eski teknik direktörü Paulo Autuori, 22 yaşındaki sol stoperi A Spor'a anlattı: "Atletico PR'ye geldiğinde çok gençti. Müthiş potansiyeli vardı. Pas alışverişinde başarılı. Genelde dikine oynuyor. Oyunun yönünü iyi değiştirir. Bu da savunma bloklarını aşmada çok etkili oluyor. Agresif bir oyuncu. Galatsaray isabetli bir transfer yaptı"



YARIN GELİYOR



Aslan, savunma hattına kattığı Marcao'ya yarın kavuşacak. 22 yaşındaki genç stoper Chaves'e veda ettikten sonra İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından da kendisini 3.5 yıllığına G.Saraylı yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacak.



PSG'Lİ JESE VETO EDİLDİ



Garry Rodrigues'i Al İttihad'a satan Galatasaray'a menajerler tarafından PSG'de forma giyen Jese önerildi. Fransa'da aradığını bulamayan ve sık sakatlanan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun ismi Florya'da karşılık bulmadı. Scout ekibinin olumsuz rapor yazdığı öğrenildi. Fatih Terim'in de Jese ismine sıcak bakmadığı kaydedildi.



DERDİYOK Ç. RİZE'YE



Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Eren Derdiyok'a talip oldu. Rize, 30 yaşındaki forvetin şartlarını sordu. Ancak Eren'in alacağı 2 milyon euro transferin gerçekleşmesinde ciddi bir problem oluşturuyor. Deneyimli ismin alacakları sebebiyle Aslan'dan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi. Yurt dışına gidebilir.



EMRE HIRSLI



Cimbom'un yeni transferi Emre Taşdemir, büyük bir hırsla çalışıyor. Sık sık sakatlandığı için kariyeri düşüşe geçen 23 yaşındaki futbolcu kendini bir kez daha ispatlamanın peşinde. Emre "Galatasaray bana şans verdi. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi.



MAICON ÇOK İDDİALI



Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli stoperi Maicon Roque, şampiyon unvanlarını koruyacaklarını söyledi. Tecrübeli savunmacı "İlk yarıda birçok şanssızlık yaşadık. Buna rağmen yarıştan kopmadık. İkinci devrede çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sakatlıklar ve cezalar bitiyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine şampiyon olacağız" dedi.