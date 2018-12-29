Onur teklif bekliyor – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Onur teklif bekliyor

Onur teklif bekliyor

’ın adı ile anılıyordu. Ancak henüz bir teklif alamadı.

'da kadro dışı kalan 'ın en büyük umudu 'dan gelecek teklifti. Mali sorunlar yaşayan Cimbom'un Fernando Muslera'yı 10 milyon euro'ya yakın bir rakama Güney Amerika'ya satacağı, bordo-mavili kulüpte boşa çıkan Onur Kıvrak'ı kadrosuna katacağı ifade ediliyordu. Ancak şu ana kadar tecrübeli eldivene Galatasaray'dan bir teklif gelmedi.
  1. 29.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onur teklif bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN