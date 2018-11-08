Sinan’a tepki yağdı – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Sinan’a tepki yağdı

    Sinan’a tepki yağdı
    G .Saray taraftarları sonrası 'e ateş püskürdü. 24 yaşındaki futbolcu için şu yorumlar yapıldı: "Sinan jübile maçında mı patlayacak?", "Sinan'ı maçta 3 kere gördüm, 3. oyundan çıkarken." "Gümüş yerine bin kere 'i seçerim!"
    1. 8.11.2018
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