Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması! "Stratejimiz var..." – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    'den açıklaması! "Stratejimiz var..."

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'den <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> açıklaması! "Stratejimiz var..."

    G.Saray Başkanı, herkesin ahkam kestiğini belirterek, “Gece gündüz çalışıyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım” dedi

    Başkanı , ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili ceza beklemediklerini söyledi. Cengiz, 'Düşler Vadisi Riva' projesinin tanıtımında basın mensupları ile sohbet etti. Anlaşmanın yeniden incelenmek üzere Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesine karşı CAS'a başvurduklarını hatırlatan başkan şunları söyledi: "BU konuda herkes bir şeyler söylüyor, ahkam kesiyor. Yaklaşık 3.5 ay önce ile anlaşmayı yaptık. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Kamuoyunu aydınlatacağız."

    139 MEKTEPLİYE EK ÜYELİK SÜRESİ
    SARI-kırmızılı kulüp, 'referans imzaları' geçersiz sayıldığı için üyeliğe kabul edilmeyen 139 Lisesi mezununa üyelik için verdi. Yapılan açıklamada, "Kulüp üyeliklerine dair irade beyanında bulunan 139 mektepli kardeşimizin, üyelik sürecinde herhangi bir kusuru veya suçu asla yoktur. Tatsız durumu düzeltmek maksadıyla kendilerine başvuru süreci dolmuş olmasına rağmen verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    'DÜŞLER VADİSİ RİVA' PROJESİ TANITILDI
    'ın Riva'daki arazisinde GYO güvencesiyle hayata geçirilecek 'Düşler Vadisi Riva' projesi tanıtıldı. Tanıtım törenine G.Saray Başkanı , 2. başkan Abdürrahim Albayrak ve de katıldı.

    BAŞSAVCI'YA ZİYARET
    , İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı makamında ziyaret etti. Fidan'a 34 numaralı G.Saray forması hediye edildi.

    NADAL'DAN TERİM'E İMZALI TİŞÖRT
    İSPANYOL tenisçi , 'e imzalı tişörtünü hediye etti. Terim, tek erkekler dünya bir numarası Nadal'ın kendisine, "'e iyi dileklerimle" notuyla gönderdiği tişörtü sosyal medya hesabından paylaştı. Tecrübeli teknik adam, hediyesi için Nadal'a teşekkür etti.

    İMZALAR KALBE ATILIR
    SÖZLEŞMESİ 2+3 yıl uzatılan 'in boş mukaveleye imza atması: "Bizde imzalar kalbe atılmıştır. Kağıtlar boştur. Biz her zaman beraberiz."

    NEF DAHA ÖDEMEDİ
    TAKIM sponsorlarından Nef'in 'dan alınan Emre Akbaba'nın 4 milyon euro tutarındaki bonservis bedelinin 1 milyon euro'sunu karşılayacağı açıklanmıştı: "Nef firmasından henüz bu konuda bir ödeme almadık."

    FORVETİN VEBALİ
    BAFETİMBİ 'in yerine söz verilmesine rağmen forvet transferinin yapılamaması: "Forvet alamamızda sorumluluk tamamen bizim. Hukukta kusursuz sorumluluk ifadesi var. Kusursuzuz ama sorumluluk bizde."

    BEKLEMEYE ALDIK
    SUTOPU takımının 10 bin dolar'lık seyahat masrafı yüzünden Şampiyonlar Ligi'nden çekilmesi: "Yeniden yapılanıyoruz. Bazı branşları bekletiyoruz."

    BELEŞE KONMADIK
    ASLANTEPE'de 'a kıyak mı yapıldı?: "Herkes stadı bedava aldığımızı söylüyor ama karşılığında Mecidiyeköy'deki arsayı verdik. Galatasaray hiçbir zaman beleşe konmadı. Dişiyle, tırnağıyla buralara geldi.

    1 MİLYAR TL GELECEK
    DÜŞLER Vadisi Riva projesinin tanıtılması: "Çok değerli bir arazi. Onların payı yüzde 20, bizimki yüzde 80. İlk planda villi sayısı 840'lardaydı, bu sayı bin 500'e çıktı. Riva ve Florya'dan en az 1 milyar lira gelir bekliyoruz."

    1. 19.10.2018
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