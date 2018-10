Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili ceza beklemediklerini söyledi. Cengiz, 'Düşler Vadisi Riva' projesinin tanıtımında basın mensupları ile sohbet etti. Anlaşmanın yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesine karşı CAS'a başvurduklarını hatırlatan başkan şunları söyledi: "BU konuda herkes bir şeyler söylüyor, ahkam kesiyor. Yaklaşık 3.5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptık. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Kamuoyunu aydınlatacağız."



139 MEKTEPLİYE EK ÜYELİK SÜRESİ

SARI-kırmızılı kulüp, 'referans imzaları' geçersiz sayıldığı için üyeliğe kabul edilmeyen 139 Galatasaray Lisesi mezununa üyelik için ek süre verdi. Yapılan açıklamada, "Kulüp üyeliklerine dair irade beyanında bulunan 139 mektepli kardeşimizin, üyelik sürecinde herhangi bir kusuru veya suçu asla yoktur. Tatsız durumu düzeltmek maksadıyla kendilerine başvuru süreci dolmuş olmasına rağmen ek süre verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



'DÜŞLER VADİSİ RİVA' PROJESİ TANITILDI

GALATASARAY'ın Riva'daki arazisinde Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilecek 'Düşler Vadisi Riva' projesi tanıtıldı. Tanıtım törenine G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim de katıldı.



BAŞSAVCI'YA ZİYARET

Mustafa Cengiz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı makamında ziyaret etti. Fidan'a 34 numaralı G.Saray forması hediye edildi.



NADAL'DAN TERİM'E İMZALI TİŞÖRT

İSPANYOL tenisçi Rafael Nadal, Fatih Terim'e imzalı tişörtünü hediye etti. Terim, tek erkekler dünya bir numarası Nadal'ın kendisine, "Fatih Terim'e iyi dileklerimle" notuyla gönderdiği tişörtü sosyal medya hesabından paylaştı. Tecrübeli teknik adam, hediyesi için Nadal'a teşekkür etti.



İMZALAR KALBE ATILIR

SÖZLEŞMESİ 2+3 yıl uzatılan Fatih Terim'in boş mukaveleye imza atması: "Bizde imzalar kalbe atılmıştır. Kağıtlar boştur. Biz her zaman beraberiz."



NEF DAHA ÖDEMEDİ

TAKIM sponsorlarından Nef'in Alanyaspor'dan alınan Emre Akbaba'nın 4 milyon euro tutarındaki bonservis bedelinin 1 milyon euro'sunu karşılayacağı açıklanmıştı: "Nef firmasından henüz bu konuda bir ödeme almadık."



FORVETİN VEBALİ

BAFETİMBİ Gomis'in yerine söz verilmesine rağmen forvet transferinin yapılamaması: "Forvet alamamızda sorumluluk tamamen bizim. Hukukta kusursuz sorumluluk ifadesi var. Kusursuzuz ama sorumluluk bizde."



BEKLEMEYE ALDIK

SUTOPU takımının 10 bin dolar'lık seyahat masrafı yüzünden Şampiyonlar Ligi'nden çekilmesi: "Yeniden yapılanıyoruz. Bazı branşları bekletiyoruz."



BELEŞE KONMADIK

ASLANTEPE'de Galatasaray'a kıyak mı yapıldı?: "Herkes stadı bedava aldığımızı söylüyor ama karşılığında Mecidiyeköy'deki arsayı verdik. Galatasaray hiçbir zaman beleşe konmadı. Dişiyle, tırnağıyla buralara geldi.



1 MİLYAR TL GELECEK

DÜŞLER Vadisi Riva projesinin tanıtılması: "Çok değerli bir arazi. Onların payı yüzde 20, bizimki yüzde 80. İlk planda villi sayısı 840'lardaydı, bu sayı bin 500'e çıktı. Riva ve Florya'dan en az 1 milyar lira gelir bekliyoruz."