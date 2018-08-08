Potaya 3 takviye yapıldı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Potaya 3 takviye yapıldı

    Potaya 3 takviye yapıldı
    , 3 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar resmi siteden, Yunan pivot Zach Auguste, Sloven forvet Jaka Klobucar ve Yeni Zelandalı oyun kurucu Tai Webster'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Üç oyuncu ile de 1'er yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Auguste geçen sezonu Panathinaikos'ta, Klobucar İstanbul Büyükşehir Belediye'de, Webster ise Frankfurt'ta geçirdi.
    1. 8.8.2018
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