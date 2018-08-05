Ndiaye umarım kalır – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Ndiaye umarım kalır

    Ndiaye umarım kalır
    Stoke ?City menajeri , sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulan Ndiaye hakkında fikrini söyledi. Rowett, "Ndiaye'nin Premier Lig'de veya Avrupa'nın büyük liglerinde oynamak isteyebileceğini anlıyorum. Ancak umarım bizde kalır ve burada ne yapmak istediğimizi görür" yorumunda bulundu.
    1. 5.8.2018
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